Лукашенко: Здоровье нации в руках каждого из нас — и это самая большая проблема в здравоохранении

Минск, 13 декабря. Здоровый образ жизни должен считаться базовым профессиональным качеством для будущего медика, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства обратил особое внимание на профессиональный имидж врача и уровень его собственного физического здоровья. "Медицинский работник, олицетворяющий своим внешним видом известную поговорку "сапожник без сапог", производит только плохое впечатление. Врач должен служить примером для пациентов", — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, тогда и людям будет проще разъяснить, что физическое здоровье нужно беречь смолоду, в том числе правильно питаться, не иметь вредных привычек, заниматься физкультурой, вовремя проходить обследования. "Здоровье нации в руках каждого из нас, а не только врачей. И это самая большая проблема в здравоохранении", — сказал глава государства.

Он отметил, что, например, на Западе люди умеют ценить собственное здоровье, в том числе потому, что "это дорого обходится".

Белорусский руководитель высказался резко против такой вредной привычки, как курение. Он посоветовал тем, кто пристрастился к этому, бросить ради сохранения здоровья. "Курить — это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску (а некоторые две пачки в день выкуривают) — это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно", — сказал он.

Лукашенко заметил, что "не пить" — это, вероятно, не про медиков. Вместе с тем он посоветовал не злоупотреблять и этим.

Также глава государства считает необходимым активно реализовать массовые профилактические программы, обучать население навыкам оказания первой медпомощи. "Сами знаете, что профилактика обходится гораздо дешевле, чем лечение. А способность вовремя и правильно оказать первую помощь случайному прохожему или родственнику, пока едет скорая, порой является единственным способом спасти человека", — констатировал Лукашенко.