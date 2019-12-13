Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/13/ru_1026955/
Дата распечатки: 13.12.2019 15:45
 
13.12.2019 14:32 Общество

Лукашенко опроверг информацию о закрытости так называемой президентской больницы для рядовых граждан

Минск, 13 декабря. На встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медуниверситета 13 декабря Александр Лукашенко отреагировал на слухи об эксклюзивности так называемой президентской больницы — Республиканского клинического медицинского центра в Ждановичах.

"Президентская больница! Слушайте, я в этой больнице ни разу не был", — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Он утверждает, что любой желающий может получить помощь в этом медицинском центре, но — на платной основе.

"Если хотите в так называемой президентской клинике лечиться — хоть завтра. Члены правительства, двадцать человек, там уже лечатся, и еще несколько тысяч закрепленных", — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что в стране постепенно решается вопрос оснащения медицинских учреждений современным оборудованием, ремонта и модернизации зданий. "И мы проблему эту в основном сняли. Если где-то чего-то не хватает, мы будем дооснащать эти больницы, будем полностью их переделывать", — заверил Лукашенко.

БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 13 Декабрь 2019, 15:45
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск