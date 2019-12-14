Беларусь привлекает китайский заем на полмиллиарда долларов в эквиваленте
Согласно документу, средства привлекаются сроком на пять лет "в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой".
Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности.
Установлено также, что средства внешнего займа зачисляются на банковский счет, открываемый Национальным банком в Шанхайском филиале Банка развития Китая.
Изначально Беларусь рассчитывала привлечь в 2019 году российский кредит на 600 млн долларов для рефинансирования текущих платежей по госдолгу. Однако к настоящему времени Россия не одобрила выделение этих средств, поэтому белорусские власти пытаются привлечь нероссийское финансирование.
Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов 19 ноября в парламенте, заявил, что кредит Банка развития Китая позволит заместить российский кредит, который Беларусь не смогла получить в 2019 году.
"Объем средств, который мы планируем привлечь из Китая, примерно эквивалентен средствам, которые мы планировали привлечь из России", — пояснил он.
По словам Селиверстова, получение кредита китайского банка позволит исполнить государству долговые обязательства в будущем году. "Учитывая то, что мы ведем политику по диверсификации заимствований, учитывая, что у нас есть обязательства перед нашими китайскими партнерами, привлечение средств Банка развития Китая в целом окажет благоприятное влияние на бюджет", — сказал он.
Первый замминистра отметил, что Минфин ожидает получения китайского кредита к концу году.
В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд рублей — на погашение основного долга. При этом на 75% платежи по погашению госдолга планируется рефинансировать.