Беларусь привлекает китайский заем на полмиллиарда долларов в эквиваленте

Минск, 14 декабря. Власти Беларуси привлекают внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая на сумму 3,5 млрд юаней, что составляет более 500 млн долларов в эквиваленте. Проект соглашения "о предоставлении срочного кредита" на указанную сумму Александр Лукашенко одобрил указом № 455 от 13 декабря.

Согласно документу, средства привлекаются сроком на пять лет "в целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Республики Беларусь, а также содействия развитию двусторонней торговли между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой".

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности.

Установлено также, что средства внешнего займа зачисляются на банковский счет, открываемый Национальным банком в Шанхайском филиале Банка развития Китая.

Изначально Беларусь рассчитывала привлечь в 2019 году российский кредит на 600 млн долларов для рефинансирования текущих платежей по госдолгу. Однако к настоящему времени Россия не одобрила выделение этих средств, поэтому белорусские власти пытаются привлечь нероссийское финансирование.

Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов 19 ноября в парламенте, заявил, что кредит Банка развития Китая позволит заместить российский кредит, который Беларусь не смогла получить в 2019 году.

"Объем средств, который мы планируем привлечь из Китая, примерно эквивалентен средствам, которые мы планировали привлечь из России", — пояснил он.

По словам Селиверстова, получение кредита китайского банка позволит исполнить государству долговые обязательства в будущем году. "Учитывая то, что мы ведем политику по диверсификации заимствований, учитывая, что у нас есть обязательства перед нашими китайскими партнерами, привлечение средств Банка развития Китая в целом окажет благоприятное влияние на бюджет", — сказал он.

Первый замминистра отметил, что Минфин ожидает получения китайского кредита к концу году.

В 2020 году Беларусь должна направить на обслуживание государственного долга 2,9 млрд рублей и 6 млрд рублей — на погашение основного долга. При этом на 75% платежи по погашению госдолга планируется рефинансировать.