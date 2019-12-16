16.12.2019 10:26 Фото
В Минске заработали новогодние ярмарки
14 декабря в Минске открылись новогодние ярмарки. Самые крупные — на Октябрьской площади и у Дворца спорта.
14 декабря в Минске открылись новогодние ярмарки. Самые крупные — на Октябрьской площади и у Дворца спорта.
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