16.12.2019 10:28 Фото
В столице включили праздничную иллюминацию
Вечером 14 декабря, с наступлением темноты, на центральных улицах Минска и всех городских елках зажгли праздничную иллюминацию.
Вечером 14 декабря, с наступлением темноты, на центральных улицах Минска и всех городских елках зажгли праздничную иллюминацию.
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