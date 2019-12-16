Лукашенко: КоАП использует преимущественно карательный способ разрешения конфликтных ситуаций

Минск, 16 декабря. Проблема использования "валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств обсуждалась 16 декабря на совещании у главы государства", сообщает пресс-служба президента.

"Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система, — заявил Александр Лукашенко. — Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня".

По его словам, иногда и сами работники этих ведомств проявляют излишнее рвение в надежде отличиться. Лукашенко заявил, что у него по-прежнему много вопросов в этом плане к милиции. "В августе на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов мы уже это обсуждали, — сказал он. — Поэтому я жду результатов, и не только по линии милиции".

Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Лукашенко подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

"Нам надо, наверное, взять и в качестве показателей внести: чем больше протоколов составили, значит, тем больше бардака на ведомственных территориях по данной тематике. И за это спрашивать. Тогда не будут составлять лишние протоколы и требовать", — отметил Лукашенко.

По его словам, действующий Кодекс об административных правонарушениях использует преимущественно карательный способ разрешения любых конфликтных ситуаций — так сложилось еще в советские времена. "А ведь это формирует в обществе мнение о чрезмерной жесткости и даже жестокости органов власти и власти вообще, а часто и очевидной несправедливости практики применения административных санкций", — подчеркнул Лукашенко.

За 12 лет действия КоАП, отметил он, принято 115 законов, на основании которых в него внесено более 1,4 тысячи корректировок. При подобных обстоятельствах девальвируется уважение к закону, считает Лукашенко. По его мнению, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений.

Лукашенко напомнил, что ранее уже поручил создать специальную экспертную комиссию из руководителей государственных органов, парламентариев и ученых, которые должны системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

"При этом надо сделать так, чтобы исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет. К июлю 2020 года соответствующий законопроект должен быть у меня на столе, чтобы проработать его и внести в парламент для принятия закона, — сказал Лукашенко. — Сегодня же я жду от участников совещания докладов о состоянии дел по применению административной ответственности и конкретных предложений по урегулированию имеющихся проблем. Результаты совещания лягут в основу работы экспертной комиссии".