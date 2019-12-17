17.12.2019 13:17 Фото
В Минске простились с хоккеистом Владимиром Цыплаковым
Сотни людей пришли 17 декабря к зданию крытого катка в парке имени Горького в Минске, чтобы проститься с хоккеистом Владимиром Цыплаковым.
Сотни людей пришли 17 декабря к зданию крытого катка в парке имени Горького в Минске, чтобы проститься с хоккеистом Владимиром Цыплаковым.
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