Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/19/media_mihadiuk_fot/
Дата распечатки: 19.12.2019 14:30
 
19.12.2019 12:57 Фото

Пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси

    Посмотреть Посмотреть

19 декабря в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Декабрь 2019, 14:30
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск