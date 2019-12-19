19.12.2019 12:57 Фото
Пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси
19 декабря в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.
19 декабря в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.
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