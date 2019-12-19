19.12.2019 16:48 Фото
Акция "Политическая Батлейка" состоялась в Минске
19 декабря кампания "Свежий ветер" провела в центре Минска акцию "Политическая Батлейка".
19 декабря кампания "Свежий ветер" провела в центре Минска акцию "Политическая Батлейка".
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск