Лукашенко: Настало время посмотреть на самом высоком уровне, как стратегически спланировать оборону нашего государства

Минск, 19 декабря. Александр Лукашенко 19 декабря проводит заседание Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба президента, на совещание вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

"Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства, — сказал Лукашенко. — Сегодня рассмотрим вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии".

По его словам, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался план обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил Лукашенко.

"Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?" — задал вопрос Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Лукашенко напомнил, что Вооруженные силы Беларуси перестраивались несколько раз, в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. "Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы. Это на микроуровне, — сказал он. — Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации".

По информации пресс-службы, на заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных сил. Члены Совета безопасности должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения. "Это очень дорогостоящие системы", — отметил Лукашенко.

Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных сил и обороны страны. "Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", — сказал Лукашенко.