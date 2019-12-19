Путин: Стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов

Минск, 19 декабря. Стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 19 декабря. Свою позицию он обозначил за сутки до встречи с Александром Лукашенко.

"Доходность от продаж в Европу и Беларусь для "Газпрома" отличается в четыре раза", — отметил Путин, пресс-конференцию которого транслируют ведущие телеканалы РФ.

"Мы же продаем все в Беларусь беспошлинно, — сказал он. — Что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа, в Европу и в Беларусь, то у Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. У нас средневзвешенная цена сейчас по России на газ — 70 долларов за тысячу кубов. 70 — средневзвешенная, 75 — для промышленности и 62 доллара — для населения".

Путин отметил, что чем дальше от мест добычи поставляется газ в российские регионы, тем больше дотируется цена из бюджета. "Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое, — сказал он. — Смоленск потребляет где-то 2 млрд [кубометров] примерно. В Беларусь мы продаем 20 млрд. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Ну, это вопрос, согласитесь, очень странный".

По словам Путина, возможен вариант, когда Россия будет дотировать стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области. "Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольный и эмиссионный. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон", — заявил российский руководитель.

"У нас такое желание есть", — подчеркнул Путин. "Мы обсуждаем с нашими белорусскими партнерами это, продвигаемся в значительной степени, — сказал он. — Но на что мы сможем выйти, пока непонятно. Забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать, в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочным".