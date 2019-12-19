Минск, 19 декабря. По итогам заседания Совета безопасности 19 декабря Александр Лукашенко подписал новый план обороны Беларуси и концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года.

План обороны включает несколько документов. "В течение года их анализировали в Генеральном штабе Вооруженных сил и рассматривали на совещаниях силового блока. Основные в этом пакете — решение главнокомандующего на оборону Беларуси (графическое и текстуальное) и директива на оборону страны", — сообщила пресс-служба президента.

Во время заседания Лукашенко напомнил, что Вооруженные силы Беларуси перестраивались несколько раз, в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире. Он считает необходимым обратить особое внимание на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные силы — это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны, безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации", — сказал Лукашенко.

На заседании, сообщает пресс-служба, рассматривались вопросы о составе Вооруженных сил, о финансово-экономическом обеспечении армии, о том, какие системы необходимо развивать в приоритетном порядке. Участники заседания также обсудили, какие необходимо иметь виды вооружений, "особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения". "Это очень дорогостоящие системы", — заметил Лукашенко. "Чтобы содержание и оснащение армии были по силам государству и не в ущерб военной безопасности, мы должны принять принципиальные решения по этим вопросам", — добавил он.