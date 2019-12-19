Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/19/ru_1027582/
Дата распечатки: 19.12.2019 20:35
 
19.12.2019 19:42 Экономика, Общество

В Беларуси вырастет стоимость проезда в поездах внутреннего сообщения

Минск, 19 декабря. В Беларуси вырастет стоимость проезда в поездах внутреннего сообщения. Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее постановление принято 12 декабря.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5%. Постановлением МАРТ также предусмотрено повышение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

МАРТ напомнил, что увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз происходило в марте—апреле 2018 года.

"На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется", — пояснила пресс-служба ведомства.

Таким образом,"решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2019 год параметрах в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом".

"От уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и следовательно повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке", — подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Декабрь 2019, 20:35
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск