Минск, 19 декабря. В Беларуси вырастет стоимость проезда в поездах внутреннего сообщения. Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, соответствующее постановление принято 12 декабря.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 10 копеек, на региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5%. Постановлением МАРТ также предусмотрено повышение тарифов на перевозку багажа и грузобагажа в среднем на 5%.

МАРТ напомнил, что увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз происходило в марте—апреле 2018 года.

"На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не достигает 20%. Бюджетное субсидирование в республике на эти услуги не осуществляется", — пояснила пресс-служба ведомства.

Таким образом,"решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2019 год параметрах в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом".

"От уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и следовательно повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке", — подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.