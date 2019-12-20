Россия и Беларусь пока не договорились по нефти, газу и налоговой сфере

Минск, 20 декабря. Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере. Об этом по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина 20 декабря в Санкт-Петербурге сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Видео общения Орешкина с прессой опубликовал телеграм-канал "Пул № 3", близкий к пресс-службе президента РФ.

"Мы следовали в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в Сочи, — сказал Орешкин. — Президенты дали ряд указаний, и мы сделали очередной шаг вперед с точки зрения согласования вопросов. Согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка".

По его словам, по итогам сегодняшних переговоров остались "три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности". "Это договоренности в нефтяной, газовой и налоговой сфере, — отметил Орешкин. — Три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты. Напомню, у нас 31 дорожная карта, три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договоренности".