На Октябрьской площади в центре Минска собрались противники интеграции с Россией

Минск, 20 декабря. На Октябрьской площади в центре Минска собираются люди, чтобы выразить свой протест против интеграции с Россией.

Председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич сообщил журналистам, что это мероприятие вновь посвящено теме независимости Беларуси. "Люди сегодня выходят на улицу, чтобы обозначить свое отношение к происходящему", — отметил он. Независимость, по словам Губаревича, "не принадлежит ни нынешнему главе государства, ни даже сегодняшнему поколению — она является достоянием всего народа, всех поколений", ее "нельзя ставить на кон". "Известно, что Лукашенко и Путин не согласовали три вопроса, но не ясно, что может быть подписано до конца года", — добавил политик.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец заявил, что участники акции выступают против интеграции с Россией, против переговоров Лукашенко и Путина, и вышли на площадь, чтобы сказать об этом.

К 18.00 на площади было порядка сотни человек. В их числе — оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, Алесь Чехольский, Ольга Ковалькова, председатель РОО "Таварыства беларускай мовы", экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим. Участники несанкционированной акции периодически скандируют лозунг "Жыве Беларусь".

Сотрудники милиции призывают собравшихся разойтись. Северинец в ответ заявляет о конституционном праве граждан на мирные собрания и призывает участников акции "не слушать антиконституционных призывов разойтись".

Акция приурочена к встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.