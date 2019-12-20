Противники интеграции с Россией идут колонной на площадь Независимости, где планируется митинг

Минск, 20 декабря. Участники акции против интеграции с Россией двинулись колонной с Октябрьской площади, где установлена новогодняя елка и громко играет музыка, на площадь Независимости — там пройдет митинг.

Корреспонденты БелаПАН передают с места события, что в колонне порядка 600 человек.

Милиция предупреждает собравшихся об ответственности за участие в несанкционированной акции протеста.

Один из организаторов акции Павел Северинец призвал сотрудников милиции "не выполнять преступных приказов" и не применять силу в отношении участников мирных протестов. "Вы имеете право выбора", — заявил политик в мегафон.

Среди демонстрантов — оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, Алесь Чехольский, Ольга Ковалькова, Николай Статкевич, председатель РОО "Таварыства беларускай мовы", экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим, анархисты.

Люди периодически скандируют лозунги "Жыве Беларусь!", "Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй!", "Ганьба!" и другие.

У здания КГБ прошел короткий импровизированный митинг. Демонстранты остановились и стали скандировать фамилии оппонентов Лукашенко, которые бесследно исчезли в конце 90-х годов: "Где Завадский? Где Захаренко? Где Гончар? Где Красовский?" и "Ганьба!". Павел Северинец призвал сотрудников КГБ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, открыть архивы, а также потребовал остановить политические преследования и переименовать эту спецслужбу, "потому что она не может называться КГБ".

Это уже третья уличная акция против интеграции в центре Минска. Две первые прошли 7 и 8 декабря. Они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. Ожидалось, что в результате переговоров будет подписан пакет интеграционных документов, но этого не произошло.

Очередная встреча президентов произошла сегодня в Санкт-Петербурге. По ее итогам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил журналистам, что пока не достигнуто соглашение по нефти, газу и налоговой сфере. В то же время, по его словам, полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка.

Чуть позже Лукашенко сообщил, что цены на энергоносители будут определены в ближайшие дни. "Остались самые сложные вопросы, но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

Следует отметить, что суть интеграционных документов скрывается от общественности, что и вызывает основную тревогу у оппозиции.