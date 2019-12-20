В центре Минска вновь протестовали против интеграции с Россией

Минск, 20 декабря. Акция против интеграции с Россией в центре Минска завершилась примерно в 21.20.

К девяти часам часть участников демонстрации дошла до парка Янки Купалы напротив здания цирка. Вячеслав Сивчик поблагодарил их "за сегодняшний день". "Сегодня Минск по-настоящему стал столицей Беларуси. Угроза никуда не пропала, поэтому завтра — все на акцию. Беларусь — это святое. Я верю, что наш народ будет жить в нормальной европейской стране, где каждый будет жить свободно. Но пока это не так", — добавил он.

Павел Северинец объявил о завершении акции, и под конец все спели гимн "Магутны Божа".

Примерно в это время две другие группы демонстрантов выстроились в живую цепь вдоль проспекта Независимости: одна — от пересечения проспекта с улицей Энгельса до Дворца профсоюзов, вторая — от здания цирка в сторону площади Победы на примерно 400 метров. Люди простояли 15—20 минут и разошлись.

По подсчетам журналистов и правозащитников, в сегодняшней акции участвовало от тысячи до полутора тысяч человек.

Это была уже третья уличная акция против интеграции в центре Минска. Еще одна анонсирована на 21 декабря.

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря. Они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи.

Сегодняшняя акция была приурочена к встрече президентов в Санкт-Петербурге. Переговоры состоялись сегодня. Как сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, стороны полностью согласовали вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка. В то же время соглашений по нефти, газу и налоговой сфере пока не достигнуто.

Чуть позже Лукашенко сообщил, что цены на энергоносители будут определены в ближайшие дни. "Остались самые сложные вопросы, но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", — процитировала Лукашенко его пресс-служба.

Суть интеграционных документов скрывается от общественности, что и вызывает основную тревогу у оппозиции.