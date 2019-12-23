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Дата распечатки: 23.12.2019 11:26
 
23.12.2019 10:12 Фото

Очередная акция против интеграции с Россией состоялась в Минске

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21 декабря в центре Минска состоялась очередная акция против интеграции с Россией.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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