23.12.2019 10:12 Фото
Очередная акция против интеграции с Россией состоялась в Минске
21 декабря в центре Минска состоялась очередная акция против интеграции с Россией.
21 декабря в центре Минска состоялась очередная акция против интеграции с Россией.
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск