Эксперты: Переговоры по углублению интеграции могут затянуться

Минск, 23 декабря. Беларусь и Россия не смогут к концу года договориться по всем ключевым экономическим вопросам, переговоры об углублении белорусско-российской интеграции затянутся, считают эксперты.

Комментируя БелаПАН итоги уходящего года, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отметил, что белорусско-российские переговоры об углублении экономической интеграции "оставили неприятный осадок". "Исключительно негативные эмоции вызвал тот факт, что документы по углублению экономической интеграции оказались секретными. Даже депутатов, то есть народных избранников, с ними не ознакомили", — сказал Иосуб.

По его словам, из публичных источников понятно, что тот формат экономической интеграции, который предложила Россия, не устроил белорусскую сторону. "По этой причине можно ожидать затягивание переговорного процесса по тем вопросам, которые власти Беларуси и России в этом году обсуждали", — прогнозирует Иосуб.

При этом эксперты уверены, что белорусская сторона в переговорах с Россией будет отстаивать суверенитет.

"Важный для страны результат года, который стал очевиден на фоне переговоров об углублении экономической интеграции с Россией, — реакция общества. Население однозначно выступает за суверенитет, и мы обязаны его сохранить. Не для того нам Бог подарил суверенитет, чтобы мы теперь с ним расстались", — подчеркнул в комментарии БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

Беларуси не стоило вообще вступать в переговоры с Россией об углублении экономической интеграции, считает старший научный сотрудник Белорусского исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

"Сейчас российская сторона увязывает снижение стоимости энергоносителей Беларуси с созданием общей экономики, наднациональных органов, что фактически является угрозой для экономического суверенитета Беларуси", — полагает Крук. Такого поворота событий стоило ожидать, считает эксперт.

Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере, сообщил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин по итогам очередных переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые прошли 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве 19 декабря заявил, что стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов. По его словам, у Беларуси самые низкие цены на газ, которые только возможны для заграничных партнеров России, — 127 долларов за тысячу кубов. При этом средневзвешенная цена по России — 70 долларов. Путин отметил, что чем дальше от мест добычи поставляется газ в российские регионы, тем больше дотируется цена из бюджета. "Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое", — сказал он. По словам Путина, возможен вариант, когда Россия будет дотировать стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области. "Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольный и эмиссионный. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон", — заявил российский руководитель.

"У нас такое желание есть", — подчеркнул Путин. "Мы обсуждаем с нашими белорусскими партнерами это, продвигаемся в значительной степени, — сказал он. — Но на что мы сможем выйти, пока непонятно. Забегать вперед и начинать дотировать для Беларуси то, что мы сейчас не готовы делать, в условиях недорешенности вопроса союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочным".

7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска прошли массовые уличные акции против интеграции с Россией.