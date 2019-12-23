В 2020 году в Беларуси будет объявлена еще одна амнистия

Минск, 23 декабря. На встрече с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало 23 декабря Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси", — сообщает пресс-служба президента.

Закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" был подписан главой государства 20 июля этого года "в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь".

Документом определены категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким, — это несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Отдельным категориям осужденных (в т.ч. совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 антинаркотической ст. 328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусмотрено сокращение срока наказания на один год, несовершеннолетним — на два года.

Сообщалось, что в ходе объявленной летом амнистии предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тысяч.