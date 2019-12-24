Лукашенко: Угрозу суверенитету Беларуси со стороны России страны НАТО не перенесут

Минск, 24 декабря. Страны Запада и НАТО отреагируют соответствующим образом, если со стороны России возникнут попытки нарушить суверенитет Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Классически угроза суверенитету существует всегда и даже для России, — сказал он. — Но я не чувствую роста угрозы суверенитета Беларуси. Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы".

Лукашенко считает, что подобная "головная боль" России не нужна.

"Россия, конечно, будет действовать аккуратно, осторожно, — отметил он. — Угроза появится тогда, опасная угроза, когда у нас будет совсем плохо с экономикой. Когда людям невозможно будет все это вынести. Это единственная причина. Пока я у власти, это единственная угроза".

Лукашенко также добавил: "Мы не колоссально огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре котла. Здесь сегодня пересекаются все интересы Запада на Восток и не только российские, с юга на север. Вот здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле".