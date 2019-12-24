Лукашенко: Самый главный защитник суверенитета и независимости — президент Беларуси

Минск, 24 декабря. Очень важно работать над вопросами по интеграции России и Беларуси спокойно, не создавая основу для "уличных драк" за независимость и суверенитет. Об этом заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Жизнь мудрее, чем мы, — цитирует Лукашенко сайт радиостанции. — Мы столько сделали, реализуя союзный договор, нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги, как это было до сих пор. Мы же никогда не форсировали, фейко-гвалта не было вокруг этого до последнего момента. Поэтому мы спокойно должны договариваться о главном, и показывать народу России и особенно Беларуси, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости".

"Потому что это впервые в истории, — добавил Лукашенко. — Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационного рода заявления".

Лукашенко также считает, что информация о протестах белорусской оппозиции в СМИ сильно преувеличена.

"Я их (протестующих. — ред.) понимаю, конечно. Не надо говорить, что это такие массовые акции. Выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет, 400 человек (это ядро оппозиции) поднимали флаги. И в СМИ кажется, что огромное количество народу. Нет, это обычные люди, кто на работу шел, кто с работы, кто в магазин", — сказал Лукашенко.

"И я их понимаю, я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться, — отметил он. — Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ".

"Самый главный защитник суверенитета и независимости является президент Беларуси, потому что он отвечает по Конституции за это", — подчеркнул Лукашенко.

Представители оппозиции и гражданского общества Беларуси организовали в Минске четыре уличные акции против так называемой углубленной интеграции с Россией — 7 и 8 декабря, а также 20 и 21 декабря. Самой многочисленной была акция 20 декабря — в ней приняло участие более полутора тысяч человек.