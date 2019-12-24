МАРТ подготовил проект постановления правительства об ограничениях при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями

Минск, 24 декабря. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило проект постановления Совета министров, направленный на введение отдельных ограничений и запретов при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (так называемые жевательные смеси).

Как отмечается в сообщении МАРТ, размещенном на сайте ведомства 24 декабря, предполагается запретить продажу этих изделий лицам до 18 лет, запретить реализовывать их методами открытой выкладки и самообслуживания, в форме разносной торговли, на рынках и с использованием интернета.

Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется.

"Вместе с тем эти изделия весьма популярны, в том числе среди молодежи, и сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что является введением потребителя в заблуждение", — поясняется в сообщении министерства.

Также МАРТ напоминает, что с февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.

"Как свидетельствуют результаты исследований, проведенные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий", влияние на организм данных изделий обусловлено содержащимся в их составе никотином. Они предназначены для потребления посредством рассасывания в полости рта или жевания", — отмечается в сообщении.

Специалисты предупреждают, что потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курильщиками. Итог потребления — быстрое формирование привычки, развитие психологической и физической зависимости.

"Сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий предопределило необходимость введения ограничений их продажи", — подчеркивает МАРТ.

Проект постановления будет вынесен на публичное общественное обсуждение на сайте "Правовой форум Беларуси" 26 декабря.