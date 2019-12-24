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Дата распечатки: 24.12.2019 15:15
 
24.12.2019 14:56 Политика

Лукашенко — Венедиктову: Была Киевская Русь, в России вы пытаетесь это забыть, это обижает украинцев

Минск, 24 декабря. В России пытаются забыть о братстве русского и украинского народов. Такое мнение высказал Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было, — цитирует Лукашенко сайт радиостанции. — Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история".

"В России вы пытаетесь это — не переписать, это невозможно — вы пытаетесь это забыть. Не надо это забывать, это обижает украинцев, — добавил Лукашенко. — И много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы — родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать".

БелаПАН.

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