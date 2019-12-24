Лукашенко: Есть так называемая 31-я дорожная карта — это план строительства наднациональных органов

Минск, 24 декабря. В случае избрания президентом на выборах в 2020 году Александр Лукашенко намерен реализовать "все договоренности и планы по интеграции с Россией". Об этом он заявил 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Я скажу искренне, если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы — 31 план, дорожная карта, как модно говорить. Все, о чем мы договоримся, это будет реализовано", — сказал он.

Лукашенко отметил, что переговоры по интеграции проходят так долго, потому что "времени прошло много, и многое не исполнено".

"Я не согласен с Путиным, который сказал, что на 90% исполнено, и что в ЕврАзЭС дальше продвинуто. Это был просто экспромт, — сказал он. — Если бы он проанализировал, он бы такого заявления не сделал. Поэтому если я — президент Беларуси, с теми полномочиями, которые сейчас у президента, то в первую очередь буду заниматься реализацией интеграционных проектов".

Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва сейчас продвигают "ту интеграцию, которая нисколько не умаляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Беларуси".

"Суверенитет — это власть над территорией. У нас есть границы, у России есть границы, власть осуществляется в пределах этих границ. И мы никаким суверенитетом не делимся ни Россия, ни Беларусь, — сказал он. — Есть так называемая 31-я карта — это план строительства наднациональных органов: парламент, возможно, президент будет и прочее. Мы вообще с Путиным договорились на эту тему не разговаривать, и не разговаривали".

По словам главы государства, в правительстве (Лукашенко не уточнил в российском или белорусском. — БелаПАН.) попытались увязать 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, с 31-й — планом завершения строительства союза с наднациональными органами.

"Мы (с Путиным. — БелаПАН.) вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и подсовывают, в основном через правительство, — сказал Лукашенко. — Медведев недавно высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, что мы договорились вообще не трогать этих вопросов (о создании наднациональных органов. — БелаПАН.). Вся конспирология у вас сейчас, в России, строится на том, останется ли он президентом после 2024 года или нет. Это ваш вопрос, но отчасти и наш, потому что Беларусь и Россия настолько близки друг к другу, что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как и Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко".

По его словам, он сказал Путину, что для России "потерять Беларусь — это хуже, чем потерять кусок России".

"Это я грубо сказал, чтобы показать значимость Беларуси, — пояснил Лукашенко. — Представьте, что Беларусь будет как Украина. Только без всякой войны и захвата территорий, это вообще нереально и невозможно, даже не стройте таких планов. Никогда Россия не будет воевать с Беларусью, как некоторые думают. Особенно на Западе меня пугают, что после Украины — вы".

Напомним, 23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя журналистам ход переговоров по интеграции, заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт. "Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы", — подчеркнул Медведев. В таком случае, по его словам, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

Медведев уточнил, что речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую, после выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр".

В свою очередь в белорусском Национальном банке БелаПАН 24 декабря заявили, что вопрос о единой валюте и едином эмиссионном центре Союзного государства Беларуси и России центробанками двух стран в настоящее время не обсуждается. "В том пакете дорожных карт, который рассматривается и согласовывается, никаких вопросов, касающихся единой валюты и создания единого эмиссионного центра, нет", — подчеркнул пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко.

Ранее в Нацбанке Беларуси неоднократно заявляли, что единая валюта и эмиссионный центр являются конечным вопросом белорусско-российской интеграции и сейчас его поднимать преждевременно.