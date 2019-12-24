Лукашенко: Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, мы же в сторону не отойдем

Минск, 24 декабря. Беларусь сегодня выступает форпостом России, заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту (Владимиру Путину. — ред.) вопрос: ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут — ну, образно. Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем", — цитирует Лукашенко сайт радиостанции.

В случае нападения на Беларусь Россия автоматически окажется под угрозой, добавил Лукашенко. "Ну что такое Западу захватить Беларусь? Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России. Что такое ракеты, грубо говоря, средней-малой дальности под Смоленском? И что такое там далеко в Польше", — сказал он.