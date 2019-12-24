Лукашенко: Россия ежегодно "завинчивает гайки" в отношении Беларуси

Минск, 24 декабря. Россия ежегодно "завинчивает гайки" в отношении Беларуси, заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее (и каждый год под Новый год это происходит), и все будут постоянно говорить, что мы у вас нахлебники, мы — гиря на ногах, то мы скажем: спасибо, не надо", — цитирует Лукашенко сайт радиостанции.

В то же время, по его мнению, Россия "боится потерять Беларусь". "Если Беларусь вообще отвернется от России и будет проводить — не то что самостоятельную политику, это будет сложно сделать. Но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется", — сказал Лукашенко.



Как сообщает пресс-служба главы государства, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов спросил: как Александр Лукашенко относится к тому, что после встреч с Владимиром Путиным образ президента Беларуси в российских СМИ сложился как человека капризного.



"В чем заключается мой каприз? — поинтересовался в ответ Лукашенко. — В том, что я сегодня даже не торгуюсь — веду переговоры? Не с моей подачи вы вынесли на уровень президентов эти вопросы (об углублении интеграции, что и стало предметом нескольких встреч двух президентов. — ред.)".

"Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш уровень, и мы перед новым годом, вместо того чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона (я привезу из Беловежской пущи), выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня! Как можно организовать экономику, если нам говорят: 152 доллара должна быть цена на газ!" — цитирует Лукашенко его пресс-служба.