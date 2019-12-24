Лукашенко про исчезновение оппозиционных политиков: Не надо на меня это грузить

Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал интервью бывшего бойца специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрия Гаравского радиостанции "Немецкая волна" о громких исчезновениях в Беларуси в 1999—2000 годах.



Интервью с бывшим бойцом СОБРа, который на данный момент просит политического убежища в одной из западных стран, было опубликовано на сайте радиостанции 16 декабря. Гаравский сообщил, что под руководством Дмитрия Павличенко — на тот момент командира СОБРа — он и еще семь бойцов участвовали в похищении и убийстве оппозиционных белорусских политиков в конце 1990-х годов — экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского. По словам Гаравского, бойцы СОБРа также могли быть причастны к исчезновению оператора ОРТ Дмитрия Завадского.



На вопрос, знает ли он про расследование "Немецкой волны" и будет ли с его стороны какая-то реакция, Лукашенко ответил: "Знаете, никто "сверху" кроме президента в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (директор ФСБ России. — БелаПАН.), ни наш Вакульчик (председатель КГБ. — БелаПАН.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики. Бортников, какой бы он ни был, он не политик. Он конкретный человек, который работает специальными методами, потому что у него спецслужба, так и у нас в КГБ".

По словам Лукашенко, если в Беларуси он не даст команду, "никто не будет совершать эти преступления". "Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды, — подчеркнул он. — Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят. Там же смешали все в кучу — Дима Завадский (оператор телеканала ОРТ. — БелаПАН.), который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я — политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом, мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе".

С бизнесменом Красовским, по словам Лукашенко, он знаком не был.



"Захаренко связался в бизнесе (вот об этом вы не пишете) с Украиной, — заявил Лукашенко. — Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти, и у него тут все схвачено, а деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет семь или восемь назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице. То есть, возможно, они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали".

Публикацию в "Немецкой волне" он назвал провокацией. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует, — добавил Лукашенко. — Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. — БелаПАН.), с ФСБ, в сопровождении. Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские — выборы (очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться до 31 августа 2020 года. — БелаПАН.)".

Он сообщил, что дал команду разобраться с озвученной информацией по делу об исчезнувших политиках. "Я Следственному комитету, председателю немедленно говорю: запросите. Если не ответят, мы его объявим в розыск", — сказал Лукашенко.