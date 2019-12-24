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Дата распечатки: 24.12.2019 18:13
 
24.12.2019 17:29 Политика, Общество

Лукашенко: Смертная казнь помогает держать вот эту стабильность

Минск, 24 декабря. "Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом", — заявил Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря.

"Ты даже не знаешь, каким я был диктатором, когда на трассе Москва — Берлин под Брестом, на этой нашей минской спокойной трассе, убивали. Наших соплеменников. Едет на дорогом автомобиле, в основном россияне, в форму милицейскую переодевались. Останавливают — отдавай машину. Два слова сказал — убивали, на обочину выбрасывали. И ты не знаешь, как я за месяц с ними разобрался. Не было у нас "Мерседесов" красивых, у россиян одолжил. Спецназовцев ребят туда сажал. Они их останавливают, с автоматами. Я их "квасил", и за месяц ни одного бандита. А они были со всего Советского Союза. На этой трассе не осталось. У меня было 32 организованные преступные группы в Минске... За два месяца разобрался с этими всеми 32 преступными группировками. Жесточайшим образом. Большинство, конечно, сбежало в Россию", — рассказал Лукашенко.

По его словам, моратория на смертную казнь не будет. "Потому что не имею права, референдум принял это решение. На референдуме. Поэтому референдум может только отменить", — заявил официальный лидер.

БелаПАН.

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