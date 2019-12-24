Лукашенко заявил, что не следит за расследованием дела об убийстве Шеремета

Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря заявил, что не следит за ходом расследования дела об убийстве журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

"Нет. Я знаю, что [президент Украины] Володя Зеленский — человек принципиальный, и, насколько это возможно, он разберется даже без моей слежки", — сказал официальный лидер.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов, который брал интервью, поблагодарил Лукашенко за то, что тело Шеремета было доставлено в Минск. Лукашенко ответил, что это было сделано по просьбе матери журналиста.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор "Украинской правды", ведущий радиостанции "Вести" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева.

По версии Национальной полиции Украины, которая ведет расследование убийства, сержант сил специальных операций музыкант группы Riffmaster (одновременно его кличка) Андрей Антоненко — "из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеющих навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича, который проживал в здании, размещенном в г. Киеве по ул. И.Франка, 12".

Украинские правоохранители считают, что Антоненко привлек в группу Юлию Кузьменко по прозвищу Лиса (волонтер, детский хирург), Яну Дугарь (военнослужащая по контракту, медсестра) "и не установленных досудебным расследованием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

По мнению следствия, Антоненко вместе с неустановленными лицами изготовил взрывное устройство, Кузьменко прикрепила его к днищу автомобиля, на котором передвигался Шеремет, а Дугарь вела разведку накануне преступления.

Фигуранты дела были задержаны 12 декабря. По словам главы украинского МВД Арсена Авакова, следствие считает, что бомбу дистанционно привела в действие женщина, которая пока не установлена. Он также сообщил, что еще один фигурант, ветеран боевых действий на Донбассе Иван Вакуленко (прозвище "Пистолет"), ранее покончил с собой, получив повестку в милицию по делу Шеремета. По словам руководства МВД и Национальной полиции, сейчас основной версией мотива убийства является попытка дестабилизации ситуации в Украине.

14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал до 8 февраля 2020 года двух из трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета — Антоненко и Кузьменко. 26-летняя Яна Дугарь отправлена под домашний арест.