Католики, греко-католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Минск, 25 декабря. Католики, греко-католики и протестанты отмечают один из наиболее важных в христианстве праздников — Рождество Христово. Во всех белорусских храмах этих конфессий проходят торжественные богослужения.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич в своем пастырском послании к верующим отметил, что в последнее время все чаще проявляется тенденция внешней подготовки к празднику Рождества Христова и празднования согласно возгласу древних римлян: "Хлеба и зрелищ".

"Вирус потребительства и удовольствий разрушает нашу моральную жизнь и христианские традиции. Мы не позволяем Иисусу своей милостью родиться в наших душах, и Он не присутствует в нашей жизни", — говорится в послании.

Как отмечает Тадеуш Кондрусевич, "Бог предлагает гораздо большую перспективу, чем супермаркет, материальные ценности или удовольствия, а именно — вечность, к которой нас ведет Иисус".

"Несмотря на процессы секуляризации, человечество отмечает праздник Рождества Христова, — добавляет архиепископ. — В наше время многочисленных кризисов мы все больше убеждаемся, что без Божьего вмешательства не сможем решить наших проблем".

Таких проблем много, и первая из них — это кризис семьи, отмечает глава белорусского костела. Он, в частности, указывает на разводы, "заоблачные цифры" абортов, "аморальное сексуальное образование", пропаганду однополых союзов.

"Такая и подобная практика современной жизни ведет в бездну. А мир без Бога является миром утраченного человечества, как говорит папа Бенедикт XVI. Поэтому мы должны сказать наше решительное "нет" антихристианским тенденциям", — говорится в послании.

По мнению Кондрусевича, "в современном мире защита истины и борьба за христианские ценности требует чрезвычайного героизма". "Слава Богу, у нас закончилось время гонений на веру. Однако наступает время гонений "в белых перчатках". Демократическим способом принимаются несообразные с Божьим правом законы, вера выталкивается на периферию жизни и высмеивается, происходят акты святотатства, профанации и уничтожения религиозных символов. Чинится все это чаще всего на основании прав человека на абсолютную свободу и толерантность без моральной ответственности", — подчеркивает архиепископ.

Во "время противостояния Божьей истины с неоязычеством" Тадеуш Кондрусевич призывает паству "сохранить верность учению Христа" и открыть Ему дверь, "ибо только в Нем мы сможем узнать самих себя".

Католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. Согласно данным на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, почти 1,47 млн граждан (чуть менее 15,5% населения) — католики. Среди них примерно 10 тыс. греко-католиков. Католический костел в Беларуси представлен Минско-Могилевской архидиоцезией и тремя диоцезиями — Гродненской, Витебской и Пинской, которые объединяют 486 приходов. В стране насчитывается 476 католических священников и 448 представителей мужских и женских монашеских общин.

Количество протестантов различных деноминаций в Беларуси оценивается, по разным данным, на уровне от 200 тыс. до 500 тыс. верующих.