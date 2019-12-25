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Дата распечатки: 25.12.2019 08:04
 
25.12.2019 07:06 Общество

Из центральной поликлиники Могилева было эвакуировано 380 человек

Минск, 25 декабря. 380 человек, в том числе 200 посетителей, было эвакуировано 24 декабря из Могилевской центральной поликлиники, сообщила пресс-служба МЧС.

Причиной стало задымление в электрощитовой, которое обнаружила система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".

Эвакуацию провело руководство поликлиники до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.

Причина сработки сигнализации — короткое замыкание электропроводки.

БелаПАН.

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