Из центральной поликлиники Могилева было эвакуировано 380 человек
Минск, 25 декабря. 380 человек, в том числе 200 посетителей, было эвакуировано 24 декабря из Могилевской центральной поликлиники, сообщила пресс-служба МЧС.
Причиной стало задымление в электрощитовой, которое обнаружила система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния".
Эвакуацию провело руководство поликлиники до прибытия подразделений МЧС. Пострадавших нет.
Причина сработки сигнализации — короткое замыкание электропроводки.