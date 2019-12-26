Foreign Policy: Госсекретарь США Помпео планирует посетить Беларусь в январе

Минск, 26 декабря. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео планирует посетить Беларусь в январе 2020 года, сообщил 25 декабря американский журнал Foreign Policy.

Издание напомнило, что в 2019 году в Минск прилетал тогдашний советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Госсекретарь Майк Помпео, как ожидается, последует его примеру и в январе отправится в Минск. Беларусь, которую называют "последней диктатурой Европы", выслала посла США в 2008 году после того, как Вашингтон наложил на нее санкции за нарушения прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью, отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетие — даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить ее", — отмечает Foreign Policy.

"Поскольку связи между Западом и Россией находятся в худшей точке после окончания холодной войны, администрация Трампа налаживает более тесные связи с одной из последних стран, полностью находящихся на орбите Москвы", — констатирует американское издание.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 29 августа провел переговоры с Александром Лукашенко в Минске. Вместо запланированных 45 минут Лукашенко и Болтон общались более двух с половиной часов. По окончании переговоров в расширенном составе они перешли в рабочий кабинет Лукашенко, где с глазу на глаз говорили более получаса. По итогам переговоров Болтон заявил, что на встрече не принято конкретных решений, но дискуссия важна для дальнейшей работы.

6 сентября Лукашенко прокомментировал журналистам различные домыслы по поводу приезда Джона Болтона.

"Болтон приехал. А почему он не мог приехать? Он что, приехал в Беларусь прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался. Мы же спокойно это переносили. Мы не возникали. Приехал и приехал. Надо разговаривать. А тем более нам — страна, которая была столько под санкциями, они нас наклоняли и влево, и вправо. И сами приехали, предложили встретиться. Думаю, правильно, мы должны с ними налаживать отношения. Это же империя. Самая сильная страна", — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что и Россия стремится установить нормальные отношения с США. "А почему мы не должны этого делать? И никаких тут телодвижений на Запад, на Восток. Смотреть будем и туда, и туда, и искать там, где выгодно. Точно так, как любое государство ведет политику, — заявил Лукашенко. — По большому счету меня ведь руководство России в этом не упрекает. Это конспирология вокруг так называемых политологов, социологов, журналистов отдельных прикормленных. Вот они и начинают там "бомбить" со всех сторон. Ясно, кто-то заказывает. Я знаю, кто", — сказал белорусский руководитель.