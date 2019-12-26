В Минске задержан Павел Северинец

Минск, 26 декабря. В Минске 26 декабря был задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Об этом в 11.40 сообщила его жена.

"Павла Северинца задержали возле подъезда. Повезли в Центральное РУВД", — написала Ольга Северинец на своей странице в "Фейсбуке".

Как ранее сообщал БелаПАН, Павел Северинец был вызван в суд Фрунзенского района Минска к 11.00 26 декабря. Его обвиняют по части 3 статьи 23.34 КоАП — за призывы к проведению акции протеста против интеграции, прошедшей 7 декабря. Это уже второй суд по делу Северинца: 18 декабря он был осужден на 15 суток административного ареста за участие в этой же акции, но вскоре после судебного заседания его отпустили на свободу.

Сегодня в 12.00 организаторы кампании "Абаронім незалежнасць", куда входит Северинец, планируют обсудить формат проведения акций в поддержку независимости Беларуси, в том числе акции, запланированной на 29 декабря. Заседание объявлено закрытым, в 14.00 по его итогам пройдет пресс-конференция.

Уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.