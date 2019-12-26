Осужденная на 5 суток ареста и штраф сопредседатель движения солидарности "Разам" Алена Толстая объявила голодовку

Минск, 26 декабря. Сопредседатель движения солидарности "Разам" Алена Толстая осуждена на пять суток ареста и оштрафована на 50 базовых величин (1.275 рублей) за участие в акциях 7 и 8 декабря в поддержку независимости Беларуси. Такое решение приняла 26 декабря судья суда Московского района Минска Татьяна Мотыль, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Толстая признана виновной на основании статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), ее взяли под арест прямо в зале суда. По информации правозащитников, осужденная объявила голодовку.

Сегодня же за участие в акциях 7 и 8 декабря оштрафованы:

Наталья Самотыя — на 30 базовых величин (765 рублей). Решение о штрафе приняла судья суда Московского района Минска Лидия Телица;

политик Алесь Логвинец — на 30 базовых величин (765 рублей). Решение о штрафе принял судья суда Московского района Минска Юрий Машкетов;

Виктор Ковальков (отец Викентий) — на 30 базовых величин (765 рублей). Решение о штрафе принял судья суда Московского района Минска Виктор Козак;

Андрей Войнич — на 30 базовых величин (765 рублей), судья Лидия Телица;

Ирина Счастная — на 30 базовых величин (765 рублей), судья Юрий Машкетов;

Дмитрий Казакевич — на 50 базовых величин (1.275 рублей), судья Татьяна Мотыль.

Суды над участниками акций 7 и 8 декабря продолжаются.