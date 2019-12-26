Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/26/ru_1028163/
Дата распечатки: 26.12.2019 14:31
 
26.12.2019 13:29 Экономика

Лукашенко: Государство ни в коем случае не может уйти из сферы производства алкоголя

Минск, 26 декабря. В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена. Об этом заявил Александр Лукашенко 26 декабря, обращаясь к Анатолию Бубену, кандидатуру которого он согласовал на должность председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности.

По словам Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в плане производства и продажи алкоголя. "Но если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, а также контролировать их продажи на рыночных условиях. В то же время, добавил он, государство должно нести ответственность за качество продукции.

Бывшего председателя "Белгоспищепрома" Александра Забелло, который недавно покинул свой пост из-за коррупции в холдинге "Минск Кристалл Групп", Лукашенко назвал хорошим специалистом. При этом он подчеркнул недопустимость такой работы.

"Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет, — заявил Лукашенко. — Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю".

Бывшему руководителю "Белгоспищепрома" он пообещал найти "крепкий район", чтобы тот доказал свои руководящие качества. "Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции", — предупредил Лукашенко.

У Бубена глава государства поинтересовался, насколько хорошо тот знает сферу деятельности. Новый руководитель "Белгоспищепрома" рассказал, что работает в этой системе с 1999 года — свою карьеру он начинал с Гродненского ликеро-водочного завода. "Знаю руководящий состав, чем занимается эта структура. При мне сменились четыре председателя концерна. С удовольствием хотел бы вернуться в эту производственную сферу", — цитирует Бубена пресс-служба президента.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 26 Декабрь 2019, 14:31
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск