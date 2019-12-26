Государственные стройорганизации получили право возводить индивидуальные жилые дома на земельных участках, предоставленных без аукционов

Минск, 26 декабря. Коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству и иные государственные организации (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках, сообщила пресс-служба президента со ссылкой на подписанный 26 декабря указ "О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения обращений граждан и юридических лиц".

"Они смогут делать это как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением денежных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При привлечении денежных средств граждан одноквартирные (блокированные) жилые дома будут возводиться по законодательству о долевом строительстве", — отмечается в релизе.

Указ "упрощает процедуру изъятия и предоставления земельных участков при перераспределении (ротации) земель между сельскохозяйственными и лесохозяйственными организациями". Проект отвода земельного участка в этих целях будут разрабатывать подразделения землеустройства районных исполкомов. При этом исключена необходимость установления фиксированной границы земельного участка на местности.

В соответствии с документом извещения о проведении аукционов по продаже государственного имущества будут размещаться на сайтах Государственного комитета по имуществу, облисполкомов и Минского горисполкома. Эта информация дополнительно должна публиковаться в печатных СМИ, определенных правительством, облисполкомами и Минским горисполкомом.

В указе содержится перечень госорганов, иных организаций, ответственных за рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения. Местные исполнительные и распорядительные органы "уполномочены рассматривать ряд актуальных категорий обращений: о деятельности гаражно-строительных, дачных кооперативов, садоводческих товариществ, а также антикризисных управляющих (совместно с Министерством экономики)".