Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/26/ru_1028232/
Дата распечатки: 26.12.2019 22:08
 
26.12.2019 20:40 Общество, Экономика, Политика

В 2020 году планируется подготовить 30 законопроектов

Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год, сообщила пресс-служба президента.

В 2020 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы (например, проекты законов "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования", "О саморегулируемых организациях", "О лицензировании", "О волонтерской деятельности"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов, в том числе с учетом практики их применения.

В 2020 году также запланирована разработка концепций законов "О страховой деятельности", "Об объединениях нанимателей", "О доступе к информации о деятельности судов общей юрисдикции", "Об информации, информатизации и защите информации". 

"Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации с учетом действующего законодательства. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского руководителя.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 26 Декабрь 2019, 22:08
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск