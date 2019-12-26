Игорь Стасевич третий раз признан лучшим футболистом Беларуси

Минск, 26 декабря. 34-летний полузащитник борисовского БАТЭ и национальной сборной Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси 2019 года, сообщила спортивная газета "Прессбол", которая под эгидой Белорусской федерации футбола проводила традиционный опрос журналистов, тренеров, специалистов, капитанов команд и судей.

Победитель, который стал лучшим в третий раз, получил 849 очков (180 первых мест, 126 вторых и 57 третьих). На втором месте защитник сборной и российского "Краснодара" Александр Мартынович — 504 очка (112, 64, 40), на третьем — полузащитник сборной и БАТЭ Станислав Драгун — 418 (66, 76, 68).

В голосовании приняли участие 472 человека (рекорд), в том числе представители информационного агентства БелаПАН и интернет-газеты БелаПАН Naviny.by.

Ранее лучшими футболистами года становились: Сергей Гоцманов (1983, 1985, 1987, 1989), Сергей Алейников (1984, 1986, 1988), Александр Метлицкий (1990), Юрий Курбыко (1991), Андрей Зыгмантович (1992, 1994), Сергей Герасимец (1993), Валентин Белькевич (1995), Владимир Маковский (1996), Андрей Лаврик (1997), Александр Хацкевич (1998, 2000), Сергей Гуренко (1999), Геннадий Тумилович (2001), Александр Глеб (2002, 2003, 2005—2008), Максим Ромащенко (2004), Александр Кульчий (2009), Юрий Жевнов (2010), Александр Гутор (2011), Ренан Брессан (2012), Тимофей Калачев (2013, 2016), Сергей Кривец (2014), Игорь Стасевич (2015, 2018, 2019) и Михаил Гордейчук (2017).