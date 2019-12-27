Обзор важнейших событий 27 декабря 2019 года

Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в авиакатастрофе вблизи Алматы. "В Республике Беларусь с глубокой скорбью восприняли известие о жертвах и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета", — цитирует главу государства его пресс-служба. Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 98 человек, разбился вскоре после взлета возле Алматы. Он упал в жилом районе, столкнувшись с двухэтажным домом. Погибли 15 человек, пострадали — 66, 50 из них потребовалась госпитализация. До выяснения обстоятельств крушения Fokker-100 в аэропорту Алматы приостановлены полеты самолетов этого типа.



В Минске продолжили массово судить активистов, которые выступали на акциях против интеграции Беларуси с Россией 7, 8, 20 и 21 декабря. Состоялось более десятка процессов. Всех судили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Активистов приговаривали к внушительным штрафам, а некоторых — еще и к аресту до 15 суток. Так, например, суд Московского района Минска приговорил активиста инициативы Legalize Belarus Станислава Шашка к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря. Кроме того, на 30 базовых величин (765 рублей) оштрафован отбывающий 15-суточный арест еще один активист Legalize Belarus Петр Маркелов. Его обвинили в участии в несанкционированной акции против интеграции с РФ, прошедшей 7 декабря.



Минский городской суд под вынес приговоры двадцати обвиняемым по так называемому делу медиков. Процесс длился с 19 августа и по количеству фигурантов стал самым крупным в Беларуси делом о коррупции в здравоохранении. Восемь человек — бывшие чиновники системы Минздрава — обвинялись в получении взятки (ст. 430 УК), остальные фигуранты — в даче взятки (ст. 431 УК). Все подсудимые, за исключением бизнесмена Сергея Шакутина, признали вину частично или полностью. Шакутина освободили в зале суда — он был приговорен к полутора годам лишения свободы, и суд засчитал в этот срок период его нахождение под стражей. После оглашения приговора Шакутину присутствующие зааплодировали. Бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭиИЗ) Минздрава Александр Столяров приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Руководитель холдинга "Аптека групп" Леонид Томчин приговорен к трем годам, а исполнительный директор этого предприятия Роман Альтшулер — к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



Отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС не должно быть слишком радикальным, поскольку страна может не получить поддержки со стороны институтов Евросоюза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью порталу lrt.lt. "Если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдем поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС — безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удается", — сказал министр. "Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, другие законы и нормы международного права также применяются достаточно избирательно", — добавил Линкявичюс.



Кодекс об административных правонарушениях планируется упростить, сделать его более понятным, и сократить количество предусмотренных правонарушений. Об этом сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, которая возглавляет межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП. "На первый взгляд, даже порядка 50 статей может уйти из кодекса. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было быстро, удобно, понятно, не било по кошельку гражданина. И в целом, чтобы убрать значительное число тех деяний, которые есть в кодексе на сегодняшний день, из числа административных правонарушений, чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе", — рассказала Чуприс. По ее словам, еще одна задача заключается в сокращении количества органов, которые имеют право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. В настоящее время их насчитывается 79.



Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа "карательного органа", использования "палочно-галочной" системы. Об этом заявил министр внутренних дел Юрий Караев в Администрации президента на заседании межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности. "Не надо выявлять "на количество". Профилактика, беседа — это и есть работа", — приводит пресс-служба МВД слова министра. Как отметил Караев, действия сотрудников милиции "должны однозначно восприниматься гражданами, в том числе привлекаемыми к ответственности, как необходимые и справедливые". Пресс-служба также сообщает, что в настоящее время в МВД завершена разработка инструкции о порядке оценки деятельности органов внутренних дел по выполнению основных задач. В ее основе оценка только по конечному результату без доведения каких-либо планов или нормативов, отсутствие в критериях оценки показателей административной практики, переход от оценки "удовлетворительно — неудовлетворительно" к внедрению балльной системы.