Решение о возможности отвязать транспортный налог от техосмотра примут в начале года

Минск, 28 декабря. Окончательное решение о возможности отвязки в Беларуси транспортного налога от процедуры техосмотра автомобилей будет принято в начале 2020 года, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с коллективом Барановичского завода автоматических линий.

"Над этим вопросом работают уже давно, рассматриваются различные варианты решения этой проблемы", — приводит пресс-служба правительства слова Кухарева, сказанные им на встрече с коллективом завода 27 декабря.

"А проблема на самом деле существует, ведь для того чтобы избежать необходимости уплачивать налог, некоторые автовладельцы перестали проходить техосмотр, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других", — дополнил вице-премьер.

"Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься в начале следующего года", — сказал Кухарев.

С 2014 года для финансирования дорожной инфраструктуры всех автовладельцев в Беларуси обязали уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Госпошлину, которую также называют транспортным налогом, автовладельцы должны уплачивать во время прохождения техосмотра за весь период действия разрешения, то есть до даты очередного техосмотра.

"Это вызывает нарекания со стороны отдельных граждан (пенсионеры, лица, эпизодически эксплуатирующие транспортные средства, в том числе мотоциклы, прицепы и др.), поскольку такой порядок не учитывает интенсивность (сезонность) использования дорог", — констатировали ранее в Министерстве финансов.

В связи с этим Минфин подготовил проект указа президента об изменении системы уплаты этой госпошлины. Предполагается, что плата будет вноситься гражданами по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении. Так, если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например в зимний период), то плата вноситься не будет, а гражданами, круглогодично использующими транспортные средства, к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент.

У Минфина есть оппоненты, которые считают, что этот механизм достаточно сложный. Самым простым и справедливым они полагают включение всей финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов либо введение дополнительного налога на автомобильное топливо.

Однако, как отметил министр финансов Максим Ермолович, система включения дорожного сбора в стоимость топлива была бы для граждан наименее справедливой. Просчет данного варианта показал, что рост стоимости топлива составил бы больше 10 копеек за литр. "И вся эта нагрузка, которая составляет сотни миллионов рублей, через топливо распределяется практически на все перевозимые товары, включая продовольственную группу. Соответственно, это приведет к общему росту цен на продовольственные товары. То есть люди, у которых нет автомобилей, заплатят этот сбор. У которых есть автомобили — заплатят и через топливо, и через продукты питания", — пояснил глава Минфина 1 декабря в эфире телеканала СТВ.