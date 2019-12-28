Мезенцев: Россия и Беларусь могут подписать программу интеграции в начале года

Минск, 28 декабря. Москва и Минск имеют хорошие шансы выйти на подписание программы действий по интеграции в рамках Союзного государства уже в начале следующего года, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев "Известиям".

"Специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно. У нас нет необходимости устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность — успеть за один день или за одну неделю. Намного важнее не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон. При этом полагаю, что есть хороший шанс выйти на подписание столь значимых документов в начале следующего года", — сказал российский посол.

Мезенцев подчеркнул, что реализация дорожных карт идет и должна идти "пакетным принципом". "Важно не выдергивать из всего пакета предложений одну или другую карту — они должны рассматриваться и реализовываться в комплексе", — отметил дипломат.

При этом Мезенцев заметил, что вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в ту или иную дорожную карту. "Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики", — пояснил глава дипмиссии.

Изначально документ под названием "Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства" главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, как ожидалось, должны были подписать 8 декабря, а затем 20 декабря. Однако этого не произошло, а содержание дорожных карт по-прежнему недоступно для общественности.

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя журналистам ход переговоров об интеграции, заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт. "Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы", — подчеркнул Медведев. В таком случае, по его словам, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

По словам Медведева, речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую. После выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр", сказал он.

На следующий день в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко, рассуждая о 31-й дорожной карте интеграции, заявил: "Мы [с Путиным] вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и подсовывают, в основном через правительство. Медведев недавно высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, что мы договорились вообще не трогать этих вопросов [о создании наднациональных органов]".

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением Лукашенко о том, что у правительства России и Кремля разные подходы к формированию отношений с Беларусью: "Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства".