Европейская народная партия призвала власти Беларуси прекратить репрессии против участников акций в поддержку независимости

Минск, 29 декабря. Руководство Европейской народной партии (ЕНП) призвало власти Беларуси прекратить репрессии против участников акций в поддержку независимости. Соответствующее заявление партии размещено в "Твиттере".



"Мы с большой озабоченностью следим за жестокими репрессиями и арестами мирных демонстрантов в Беларуси. Право на собрания должно быть гарантировано, а демократические активисты должны быть освобождены. Свободу Северинцу!" — говорится в сообщении ЕНП.



Несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.



Как сообщил 29 декабря на очередной акции в Минске Вячеслав Сивчик, в настоящее время за участие в акциях арестованы десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, общая сумма штрафов на сегодня превышает 16 тысяч рублей.



Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец 26 декабря оштрафован на 50 базовых величин (1.275 рублей) и помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина по ранее вынесенному приговору.



18 декабря он был приговорен судом Советского района Минска к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной уличной акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 7 декабря. Однако сразу после суда он был отпущен на свободу. 26 декабря суд Фрунзенского района Минска рассмотрел еще одно административное дело Северинца — за призывы к проведению той же самой акции. Судья Алла Скуратович признала его виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наказать штрафом в 50 базовых величин.