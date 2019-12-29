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Дата распечатки: 29.12.2019 14:06
 
29.12.2019 13:37 Политика, Общество

Участники акции против интеграции с Россией отправились на площадь Независимости

Минск, 29 декабря. Участники акции против интеграции с Россией отправились шествием с Октябрьской площади на площадь Независимости.

Демонстранты скандируют лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", выкрикивают фамилии активистов, арестованных за участие в предыдущих акциях протеста против интеграции. Обращаясь к прохожим, они призывают их присоединяться к акции, скандируя "Далучайся!".

Сегодняшнюю акцию инициировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который также отбывает 15-суточный административный арест.

Это уже пятая акция против интеграции с Россией. Предыдущие прошли 7, 8, 20 и 21 декабря. Самой многочисленной стала акция 20 декабря, когда в центре Минска собралось порядка полутора тысяч человек. В тот день митинги прошли на Октябрьской площади и площади Независимости, демонстранты также прошли шествием по центральным улицам города.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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