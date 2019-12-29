Участники акции против интеграции с Россией отправились на площадь Независимости

Минск, 29 декабря. Участники акции против интеграции с Россией отправились шествием с Октябрьской площади на площадь Независимости.



Демонстранты скандируют лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", выкрикивают фамилии активистов, арестованных за участие в предыдущих акциях протеста против интеграции. Обращаясь к прохожим, они призывают их присоединяться к акции, скандируя "Далучайся!".



Сегодняшнюю акцию инициировал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который также отбывает 15-суточный административный арест.



Это уже пятая акция против интеграции с Россией. Предыдущие прошли 7, 8, 20 и 21 декабря. Самой многочисленной стала акция 20 декабря, когда в центре Минска собралось порядка полутора тысяч человек. В тот день митинги прошли на Октябрьской площади и площади Независимости, демонстранты также прошли шествием по центральным улицам города.