На площади Независимости прошел короткий митинг противников интеграции

Минск, 29 декабря. На площади Независимости в Минске прошел короткий митинг противников интеграции. В нем приняло участие около полусотни человек.



Выступая перед участниками акции, сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик заявил: "Мы считаем предательством то, что делает сейчас Лукашенко, пытаясь навязать народу так называемую "31 дорожную карту". Мы требуем, чтобы эти позорные документы были опубликованы. Мы требуем освобождения белорусских патриотов, которые незаконно были брошены за решетку за то, что они защищали независимость".



Сивчик напомнил, что "борьба не прекращается". "К сожалению, нас не слышат. Мы должны выйти, если эти позорные документы будут всё-таки официально подписаны", — сказал он.



Политик также призвал освободить политзаключенных, поблагодарил собравшихся за смелость и объявил о завершении акции.



Акция длилась два часа: началась на Октябрьской площади в полдень и завершилась около 14.00 на площади Независимости. По разным подсчетам, в ней приняло участие от 100 до 150 человек.



По окончании митинга сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова призвала присутствующих присоединиться к "живой цепи", которую представители оппозиции планируют провести сегодня в центре города в 15.00.



Немногочисленность завершившейся акции Ковалькова объясняет двумя причинами. "Во-первых, это репрессии. Во-вторых, недостаточная работа по организации людей. Проведение нескольких акций в один день тоже ставит людей перед выбором, куда пойти", — сказала она в комментарии БелаПАН.



Ковалькова также считает, что в дальнейшем нужно "более качественно подходить именно к организации акций".