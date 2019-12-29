Минск, 29 декабря. Противники интеграции с Россией выстроились живой цепью вдоль проспекта Независимости в Минске.

Акция "Ланцуг незалежнасці" началась в 15.00. Живая цепь (порядка 80 человек) растянулась от Главпочтамта в сторону Октябрьской площади. Люди стоят, держась за руки, некоторые — с бело-красно-белыми флагами. В числе участников — оппозиционные политики Ольга Ковалькова (сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия), Дмитрий Кучук (заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые"), Юрий Губаревич (лидер движения "За Свободу"), Виталий Рымашевский (сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия").

Сотрудники ГАИ вежливо просят собравшихся отойти от проезжей части на 50 сантиметров, но не препятствуют проведению акции.

"Ланцуг незалежнасці" стал продолжением акции против интеграции с Россией, которая прошла сегодня в Минске с 12.00 до 14.00. Она началась митингом на Октябрьской площади и завершилась на площади Независимости.

Предыдущие акции протеста прошли 7, 8, 20 и 21 декабря. Самой многочисленной стала акция 20 декабря, когда в центре Минска собралось порядка полутора тысяч человек.

Последние две недели над участниками этих акций проходили суды. Большинство из них наказаны штрафами, самые активные осуждены на административные аресты от 5 до 15 суток. В числе арестованных — оппозиционные политики и активисты Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, а также блогер Сергей Тихановский. Общая сумма штрафов, по данным правозащитников, превысила 16 тысяч рублей.