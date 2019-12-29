В Минске прошли акции против интеграции с Россией

Минск, 29 декабря. Очередные акции против интеграции с Россией прошли сегодня в центре Минска.

С 12.00 до 14.00 состоялись митинг и шествие с Октябрьской площади на площадь Независимости. Их инициатором выступил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец, который сейчас отбывает 15-суточный административный арест. Инициативу арестованного Северинца подхватила Ольга Ковалькова, которая также является сопредседателем оргкомитета БХД, и сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. По разным оценкам, в митинге и шествии приняло участие от 100 до 150 человек.



С 15.00 до 15.30 состоялась еще одна акция — "Ланцуг незалежнасці". Ее участники выстроились живой цепью вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта в сторону Октябрьской площади, на расстоянии двух кварталов. Люди держались за руки, некоторые — с бело-красно-белыми флагами. В их числе были оппозиционные политики Ольга Ковалькова, Дмитрий Кучук (заместитель председателя Белорусской партии "Зеленые"), Юрий Губаревич (лидер движения "За Свободу"), Виталий Рымашевский (сопредседатель оргкомитета по созданию БХД).



В комментарии БелаПАН Виталий Рымашевский затруднился оценить численность "Ланцуга незалежнасці". "Думаю, что больше сотни, — сказал он. — Хорошо, что сегодня были две акции и люди на оба призыва отозвались. В будущем нужна большая координация, надо объединяться внутри оппозиции, не ругаться. Независимость — это наше общее дело". По мнению Рымашевского, лучше "проводить одну большую акцию раз в месяц, чем много мелких". "Но если внезапно Лукашенко и Путин подпишут документы, то тогда надо выходить немедленно на улицу и протестовать", — добавил политик.



Ольга Ковалькова тоже считает, что нужно "более качественно" подходить к организации уличных протестов. Немногочисленность сегодняшних акций она объяснила двумя причинами: "Во-первых, это репрессии. Во-вторых, недостаточная работа по организации людей. Проведение нескольких акций в один день тоже ставит людей перед выбором, куда пойти".



Сотрудники милиции проведению сегодняшних акций не препятствовали.



Предыдущие уличные протесты, организованные оппозицией, прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря. Самой многочисленной стала акция 20 декабря, собравшая около полутора тысяч человек.



Многих активистов за участие в этих акциях судили. Большинство наказаны штрафами, а самые активные — осуждены на административные аресты от 5 до 15 суток. В числе арестованных — оппозиционные политики и активисты Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, а также блогер Сергей Тихановский. Общая сумма штрафов, по данным правозащитников, превысила 16 тысяч рублей.



Начало уличных протестов в Минске было приурочено к переговорам Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 7 декабря в Сочи. Ожидалось, что президенты подпишут пакет документов по так называемой углубленной интеграции с Россией, состоящий из 31 дорожной карты, однако этого не произошло. Интеграционные документы не были подписаны и 20 декабря на встрече Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге.



23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт. По словам Медведева, речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую. После выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр", добавил российский премьер.



На следующий день в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко, рассуждая о 31-й дорожной карте интеграции, заявил: "Мы [с Путиным] вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется, и подсовывают, в основном через правительство. Медведев недавно высказался. Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент, что мы договорились вообще не трогать этих вопросов [о создании наднациональных органов]".



25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил несогласие с мнением Лукашенко о том, что у правительства России и Кремля разные подходы к формированию отношений с Беларусью: "Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем. Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства".



28 декабря посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью российским "Известиям" заявил, что Москва и Минск имеют "хорошие шансы выйти на подписание программы действий по интеграции в рамках Союзного государства уже в начале следующего года". По словам Мезенцева, "специально торопиться с выходом на подписание программы действий неправильно, намного важнее не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон".



Российский посол также отметил, что реализация дорожных карт идет и должна идти "пакетным принципом", "важно не выдергивать из всего пакета предложений одну или другую карту".



При этом Мезенцев добавил, что вопрос о цене на российский газ для Беларуси на следующий год вообще не входит в дорожные карты. "Карты определяют макроусловия и базовые принципы формирования единой экономической, сельскохозяйственной, промышленной, тарифной, таможенной политики", — пояснил посол РФ.



Содержание интеграционных документов по-прежнему не обнародовано, что вызывает возмущение у оппозиции и тревогу у общественно активных белорусских граждан.



Уличные протесты против интеграции Лукашенко прокомментировал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря. "И я их (оппозицию. — БелаПАН.), я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться, — сказал он. — Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ". "Самым главным защитником суверенитета и независимости является президент Беларуси, потому что он отвечает по Конституции за это", — заявил Лукашенко.