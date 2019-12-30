Путин выразил надежду на продолжение в 2020 году "конструктивной совместной работы" с Лукашенко по развитию двустороннего стратегического партнерства

Минск, 30 декабря. Россия и Беларусь "смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении Александру Лукашенко.

В послании подчеркивается, что уходящий год был "отмечен знаменательным юбилеем — двадцатилетием подписания договора о создании Союзного государства", сообщила пресс-служба Кремля. Путин "выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко по дорожным картам углубленной интеграции. Стороны не урегулировали вопросы в сфере газа, нефти, налогов и создания наднациональных органов.