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Дата распечатки: 30.12.2019 14:25
 
30.12.2019 13:26 Политика, Экономика

Путин выразил надежду на продолжение в 2020 году "конструктивной совместной работы" с Лукашенко по развитию двустороннего стратегического партнерства

Минск, 30 декабря. Россия и Беларусь "смогли многое сделать для наращивания всего комплекса двусторонних связей, реализации совместных проектов на самых различных направлениях". Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении Александру Лукашенко.

В послании подчеркивается, что уходящий год был "отмечен знаменательным юбилеем — двадцатилетием подписания договора о создании Союзного государства", сообщила пресс-служба Кремля. Путин "выразил надежду на продолжение в наступающем году содержательного диалога и конструктивной совместной работы по развитию двустороннего стратегического партнерства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов".

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко по дорожным картам углубленной интеграции. Стороны не урегулировали вопросы в сфере газа, нефти, налогов и создания наднациональных органов.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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