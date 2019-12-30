Госсекретарь Помпео 4 января посетит Минск

Минск, 30 декабря. Государственный секретарь США Майк Помпео 4 января посетит Минск, говорится в опубликованном 30 декабря заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

"4 января в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси и подтвердить наше стремление нормализовать отношения и продвинуть их вперед", — сказала она.

По словам Ортагус, визит в Минск станет частью поездки Помпео по региону. С 3 по 7 января он посетит также Украину, Казахстан, Узбекистан, Кипр.

3 января Помпео посетит Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и рядом официальных лиц, затем приедет в Минск. Из Беларуси Помпео отправится в Казахстан, затем в Узбекистан и Кипр.

17 и 18 сентября Минск посетил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. На встрече с Лукашенко он сообщил, что стороны приняли решение о восстановлении дипломатического представительства на уровне послов.

Ранее, 29 августа, визит в белорусскую столицу нанес советник президента США Джон Болтон.

Визит Помпео пройдет на фоне переговоров Минска и Москвы об углублении белорусско-российской интеграции.