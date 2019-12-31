Лукашенко и Путин вновь обсудили поставки в Беларусь российских углеводородов

Минск, 31 декабря. Александр Лукащенко и Владимир Путин 31 декабря в ходе очередного телефонного разговора вновь обсудили тему поставок в Беларусь российских углеводородов.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом.

"В продолжение и развитие состоявшегося накануне разговора главы государств обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора глав государств "условлено о предстоящих контактах".

Состоявшийся накануне, 30 декабря, телефонный разговор Лукашенко с Путиным, который длился более часа, был посвящен "согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья", сообщала пресс-служба президента Беларуси. "Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня", — говорилось в сообщении.

Лукашенко и Путин "договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу".

"В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", — сообщала накануне пресс-служба.

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко по дорожным картам углубленной интеграции России и Беларуси. Стороны не урегулировали вопросы в сфере газа, нефти, налогов и создания наднациональных органов.